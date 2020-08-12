شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البورى "1" بسوق العبور للجملة ليبدأ بـ39 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد سوق العبور للجملة فرع الأسماك استقرارا فى أسعار جميع الأصناف اليوم الأربعاء 12 – 8 – 2020 حيث سجلت أسعار البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو فيما البلطى "1" 20-22 جنيها، واستقر سعر كيلو البلطى "2" ليتراوح بين 17-19جنيها، وسجل الفليه البلطى 30 – 90، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها.

وانخفض سعر البورى 1 ليتراوح بين 39 – 45 مقابل 42- 48 فى الأسبوع الماضى فيما سجل البورى 2 أسعارا تتراوح بين 32-38 جنيها، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما انخفضت الكابوريا لتسجل 30 – 110 مقابل 130جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85- 450 جنيها.

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فيما استقر سعر كيلو القشر بياض 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-220جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 22 – 28 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو، وسجل سمك برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها.

وسجلت أسعار سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها، 90 جنيها للدنيس، والمازليا 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها.