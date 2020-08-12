شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينزل دون 1900 دولار مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزل الذهب ما يزيد عن اثنين بالمئة، لينخفض عن المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الأربعاء، إذ أجبر ارتفاع الدولار من جديد المستثمرين فى المعدن النفيس على إعادة تقييم مراكزهم بعد صعود للأسعار سجل أرقاما قياسية.

وهبط الذهب فى المعاملات الفورية 2.5 بالمئة قرب أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع البالغ 1863.67 دولار، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة فى التعاملات المبكرة. وتراجع الذهب 1.6 بالمئة إلى 1881.55 دولار بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش ليواصل خسائره بعد أن هوى ستة بالمئة أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8 بالمئة إلى 1892 دولارا.

ونزلت أسعار الفضة 3.3 بالمئة، إلى 23.96 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت 15 بالمئة فى الجلسة السابقة.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جى ماركتس "يبدو أن بعض الانتعاش يخرج من سوق الذهب" فيما يبدو من المحتمل حاليا اختبار مستوى دعم عند 1800 دولار.

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وأضاف، "يتوقف الكثير على العائدات الأمريكية والعوامل التى تقودها فى الوقت الراهن. أيضا، فإن قوة الدولار أمر مهم للغاية لكى نتابعه على مدى الأيام والأسابيع القليلة القادمة".

وساعدت قفزة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية الدولار على مواصلة سلسلة مكاسب، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزى العملات الأخرى. كما يزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذى لا يدر عائدا.

وعانى الذهب، من أكبر انخفاض فى يوم واحد فى أكثر من سبع سنوات أمس الثلاثاء إذ ارتفعت الأسهم وصعد الدولار. لكن تنامى الضبابية بشأن اتفاق تحفيز أمريكى أثر سلبا على الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 927.60 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2113.49 دولار.