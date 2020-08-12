شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للأدوية: 419.5 مليون جنيه استثمارات لدعم الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البيانات المالية للشركة القابضة للأدوية عن استثمار نحو 419.5 مليون جنيه خلال العام المالى 2019-2020 تم بالفعل استثمار أغلبها فى عدد من الشركات التابعة ،لتدعيم الصناعة وزيادة إنتاجية الشركات التابعة .

وبحسب البيان فإنه تم استثمار نحو 38 مليون جنيه فى شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" لتطوير وتحديث المبانى وإحلال وتجديد الآلات فى مصنعى الطالبية وأسيوط .

كما تم استثمار نحو 40 مليون جنيه فى شركة النيل؛ لتطوير بعض الأقسام واستكمال مشروعات الإحلال والتجديد.

أوضحت البيانات إنه تم استثمار نحو 40.5 مليون جنيه فى شركة القاهرة لتطوير الأقسام وتجديد المعدات والآلات ، بجانب استثمار نحو 22.8 مليون جنيه فى شركة مصر للمستحضرات الطبية ؛ لدعم وتطوير المبانى والانشاءات وتحديث المعدات.

أما شركة ممفيس بلغت الاستثمارات فيها خلال العام المالى الماضى نحو 12.8 مليون جنيه بحسب الموازنات التقديرية المعتمدة للشركات .

وذلك لتجهيز وتطوير المنطقة العقيمة وتجديد الآلات.

وفيما يتعلق بشركة اسكندرية للأدوية تم استثمار نحو 93.2 مليون جنيه لتطوير الاقسام الانتاجية والتوسع فى عمليات الاحلال والتجديد علاوة على استثمار نحو 39.4 مليون جنيه فى الشركة العربية لعمليات الاحلال والتجديد وتحديث الخطوط .

واشارت البيانات انه تم استثمار نحو 40 مليون جنيه فى شركة النصر للكيماويات الدوائية لتطوير وتحديث المبانى واحلال وتجديد المعدات للإنتاج الكيماوى ومحطة تقطير لمصنع تحاليل الكلى .

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أما الشركة المصرية لتجارة الأدوية ،والتى سيتم نقلها من مقرها الحالى على كورنيش النيل لاستخدام الارض فى الاستثمار العقارى فقد تم استثمار نحو 82 مليون جنيه ؛لشراء سيارات نقل بضائع ودعم عمليات الاخلال والتجديد وتحديث بعض الفروع واستكمال ميكنة الشركة .

وأظهرت نتائج الموازنات التقديرية ، أن الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية تستهدف تحقيق نحو 21.7 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2019-2020 والتى لم تعلن نتائجه حتى الان ، حيث تخضع الميزانيات للمراجعة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات .

كما تستهدف الشركات تحقيق ربح يبلغ نحو 656.3 مليون جنيه ، فيما تسعى الشركة لتحقيق صادرات بقيمة 432.6 مليون جنيه .

واستفادت شركات الأدوية بشكل مباشر من جائحة فيروس كورونا ،حيث ضاعفت إنتاجها جراء زيادة الطلب على بعض الأنواع من الأدوية .