شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستسلم لثبات الحاجز-تحليل - 12-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر الزوج بتداولات يوم أمس من الحاجز المستقر عند 139.65 ليستمر ذلك بتشكيل عائق واضح أمام محاولات استئناف الهجوم الصاعد وليضطر لتشكيل تذبذب جانبي مؤقت باستقراره قرب 139.00.

نتوقع استمرار تشكيل السعر للتداولات الجانبية بانحصاره المتكرر ما بين الحاجز الحالي بينما يتمركز الدعم الأولي عند 137.65, أما نجاحه باختراق الحاجز الحالي فإن ذلك سيمكنه من تسجيل المزيد من الأهداف الإيجابية والتي قد تبدأ من 140.80 وصولا نحو 142.35 بتداولات الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 138.00 و 139.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق المطلوب