شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين لا يزال صاعدا– تحليل - 12-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار البلاتين الصاعد بالرغم من تسلله بتداولات يوم أمس نحو الدعم الأولي المستقر عند 915.00, نشير إلى أن استمرار تذبذب المتوسط المتحرك 55 دون تداولات السعر الحالية يؤكد احتجاز التداولات ضمن النطاق الصاعد لنبقى بانتظار تجميعه لعزم إيجابي جديد ليزيد ذلك من فرص تحقيقه قريبا لاختراق الحاجز المستقر عند 980.00 والوصول نحو الهدف الرئيسي التالي المتمركز عند 1040.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 980.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين لا يزال صاعدا– تحليل - 12-8-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.