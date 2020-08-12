شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين لا يزال صاعدا– تحليل - 12-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار البلاتين الصاعد بالرغم من تسلله بتداولات يوم أمس نحو الدعم الأولي المستقر عند 915.00, نشير إلى أن استمرار تذبذب المتوسط المتحرك 55 دون تداولات السعر الحالية يؤكد احتجاز التداولات ضمن النطاق الصاعد لنبقى بانتظار تجميعه لعزم إيجابي جديد ليزيد ذلك من فرص تحقيقه قريبا لاختراق الحاجز المستقر عند 980.00 والوصول نحو الهدف الرئيسي التالي المتمركز عند 1040.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد