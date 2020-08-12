شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الضغط على الدعم– تحليل -12-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر النحاس العزم الإيجابي بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليضطر للهبوط نحو الدعم المستقر عند 2.7700, نكرر التنويه إلى أن السيناريو القادم يعتمد على ثبات الدعم الحالي ولنتوقع بثباته تجديد السعر للمحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 2.8600 و 3.000 على التوالي.
أما في حال استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وتسلله دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيلغي النظرة الإيجابية وليجبره ذلك على تكبد بعض الخسائر بهبوطه نحو 2.6500 بشكل أولي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7700 و 2.8600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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