شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للخدمات الأرضية تتوقع تحسن أوضاعها التشغيلية خلال الـ24 شهراً القادمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محمد مازي، نائب الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أنه لايوجد تصور واضح لتوقيت عودة الأرباح لمستوياتها السابقة، مشيرا إلى أن هناك توقعات أن تتحسن الظروف خلال الـ24 شهراً القادمة.

وأضاف مازي في مقابلة مع قناة "العربية"، "أن الجائحة أثرت بشكل كبير على جميع الاقتصادات العالمية، وليس قطاعا محددا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النتائج المالية، لكن رغم ذلك هناك تأثير إيجابي للصعوبات على أداء الشركة وطريقة نهوضها بعد الجائحة.

وتوقعت شركة الجزيرة كابيتال في مذكرة بحثية صدرت منذ أيام، أن تشهد الظروف التشغيلية للشركة السعودية للخدمات الأرضية تحسناً طفيفاً بالربع الثالث من العام 2020، وذلك نتيجة للاستئناف التدريجي لحركة الطيران الداخلي.

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وأوضح مازي، إن الشركة شرعت بوضع استراتيجيات للاستعداد لعودة الطيران في السعودية خلال السنتين القادمتين إلى 4 سنوات وهي فترة العودة التدريجية للحياة الطبيعية دولياً بعد جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الشركة قامت بمراجعة كافة الإجراءات الداخلية ومواكبتها بما سيكون بعد الجائحة ومنها تقديم خدمات إضافية نوعية في تعقيم الطائرات والحفاظ على سلامة المسافرين والتي ساهمت بجذب 30 مليون ريال".

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 197.9 مليون ريال بالربع الثاني 2020 مقابل أرباح بلغت 123.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تكبدها للخسائر خلال الربع الثاني إلى إيقاف غالبية الرحلات نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة عند تفشي جائحة كوفيد-19 باستثناء رحلات الإجلاء وعودة حركة الطيران الداخلية في بداية شهر يونيو بما لا يتجاوز 18% من حجم عمليات التشغيل قبل الجائحة - والذي كان له تأثير مباشر على توقف غالبية عمليات الشركة مما أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 83% (بمبلغ 532.9 مليون ريال).