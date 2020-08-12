شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. لا جديد بشأن الحظر الجوي لـ 31 دولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، لم يرفع أي تغييرات على الدول المحظورة وعددها 31 دولة من دخول البلاد عبر الرحلات التجارية بمرحلتها الأولى بنسبة تشغيل بلغت 30%.

وذكرت المصادر أن السلطات الصحية في البلاد تراجع دول الحظر كل 10 أيام في حين اجتماع الحكومة، الأخير، لم يوجه "الطيران المدني" حول أي تغييرات بشأن قائمة الدول المحظورة في الوقت الراهن، فيما تم استثناء فقط القضاة والأطباء وسمحت لهم بدخول البلاد بناء على طلب الجهات ذاتها بإيعاز من السلطات الصحية، بحسب صحيفة الجريدة.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني قد أعلنت حظر الطيران التجاري القادم من 31 دولة أبرزها الهند وإيران والصين والبرازيل وإسبانيا وسنغافورة والعراق وباكستان ومصر ولبنان وهونغ كونغ وإيطاليا حتى إشعار آخر.

ومنعت الإدارة العامة أيضا الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق "الترانزيت" عبر دول أخرى من دخول دولة الكويت، مالم يستقروا بتلك الدول غير المحظورة مدة 14 يوماً ومن ثم قيامهم بعد 14 يوماً بإجراء فحص PCR بصلاحية 72 ساعة.

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وتأتي تلك الإجراءات بعد أن شهد مطار الكويت منتصف يونيو الماضي مغادرة 34 رحلة طيران لمختلف جهات العالم بإجمالي مسافرين بلغ عددهم 5453 مسافرا.

وكانت أبرز الوجهات جمهورية مصر العربية بمعدل 20 طائرة متجهة لمختلف المحافظات والمطارات في مصر، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

فيما بلغ عدد الرحلات الى الهند 9 رحلات ورحلتين الى إثيوبيا ورحلة واحدة الى كل من تركيا وإيران وقطر.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت مطلع شهر مارس الماضي وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت اعتبارا من يوم السبت وذلك كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.