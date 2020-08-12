شكرا لقرائتكم خبر عن "كوفبيك" الكويتية تعيد هيكلة أعمالها حول العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر الشيخ نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية كوفبيك، تعميماً اداريا بإجراء تغييرات لمواكبة المتغيرات العالمية، بما يتماشى مع إستراتيجية الشركة ومؤسسة البترول الكويتية 2040

وتضمن التعميم، إعادة هيكلة قطاعات الشركة حول العالم، وإعادة تسمية قطاعات أخرى وتعديل مسميات وظيفية، وتدوير عدد من المسؤولين، بما يدعم سياسة التركيز على عمليات الاستكشاف والإنتاج ودعمها، بحسب صحيفة السياسية.

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وكان المجلس الأعلى للبترول بالكويت قد وافق خلال اجتماعه الذي عقد في فبراير الماضي من حيث المبدأ بإعداد دراسة دمج شركات مؤسسة البترول بالدولة بكيان واحد عملاق لتخفيض التكلفة ومنع الازدواجية الموجودة في آلية العمل الراهنة للشركات التابعة، ومن المتوقع أن يحدث ذلك خلال عام ونصف لعامين.

واعتمد المجلس استراتيجية القطاع النفطي المحدثة والتي تتركز على تطورات سوق النفط العالمي والسياسات البيئية والتركيز على الوقود النظيف وتتضمن انتاج 3 ملايين برميل نفط خام يوميا اعتبارا من 2020 ليتصاعد الإنتاج كل 5 سنوات حتى يصل إلى مستوى 4 ملايين برميل يوميا في 2040.

وتم خلال الاجتماع كذلك تم اعتماد الميزانية التشغيلية والرأسمالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية المقبلة 2020/2021 وتمت الموافقة لمؤسسة البترول الكويتية في المضي قدما في دراسة هيكلة القطاع النفطي.