شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذيرات استخدام علامة "بكل فخر" دون سند.. كيف تحصل الشركات عليها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن حذر مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة، من وضع علامة بكل فخر صنع في مصر على المنتجات، دون حصول الشركات والمصانع على هذه العلامة من المركز، فكيف تتقدم الشركات للحصول عليها من الحكومة؟.

وتشمل المستندات المطلوبة للحصول على علامة بكل فخر صنع في مصر، أولا صورة طلب الالتحاق مرفق بصورة من السجل الصناعى ورخصة تصنيع سارية وصورة من شهادات الجودة المعتمدة، والتوجه بهذه المستندات إلى مركز تحديث الصناعة بمقر اتحاد الصناعات.

التقدم بطلب إلى مركز تحديث الصناعة ثم استيفاء الشروط و والمستندات، ثم يحدد المركز زيارة للمصنع للتأكد من الالتزام بالشروط

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وقام مركز تحديث الصناعة بتقسيم الشركات، إلي شركات لديها شهادة جودة معتمدة وسارية، ويتم تنظيم زيارة من خلال المركز لتقييم الشركة للتأكد من توافر المعايير المطلوبة وتحصل على العلامة مباشرة.

أما إذا كانت الشركة أو المصنع غير متوافقة مع المعايير، فإن مركز تحديث الصناعة يقوم بتحديد احتياجات الشركة للتوافق مع متطلبات الحصول على العلامة، ومساعددتهم للتوافق مع هذه المتطلبات ثم زيارة ميدانية أخرى وبدء إجراءات المنح فى حالة التوافق مع كافة المعايير.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة فى أغسطس 2016 علامة "بكل فخر صنع فى مصر"، بهدف دعم المنتجات الوطنية ومواجهة الاستيراد، حيث يعد الحصول على العلامة تأكيدًا على الجودة الجيدة التى تتمتع بها منتجات الشركات التى حصلت عليها.