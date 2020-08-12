الدولار مقابل الفرنك يستأنف الارتفاع – تحليل - 12-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية جديدة الآن ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.9213، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 0.9262 ثم 0.9310 كمحطات إيجابية تالية.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.9153.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9130 والمقاومة 0.9260
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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