الدولار الأسترالي تحت الضغط السلبي – تحليل - 12-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية ملحوظة الآن ليكسر مستوى 0.7125 ويستقر دونه، مما يقود السعر أمام التحول نحو الانخفاض خلال الجلسات القادمة، ليتجه نحو زيارة مستوى 0.7000 كهدف سلبي أول.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 0.7170 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7020 والمقاومة 0.7170
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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