شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يضغط على الدعم – تحليل - 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختباراً لمستوى 44.40 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 47.60 كمحطة رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 44.40 والثبات دونه سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.50 والمقاومة 46.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد