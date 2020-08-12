شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحصل على العزم الإيجابي – تحليل - 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط محاولات لكسر دعم القناة اللحظية الصاعدة، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يحمل السعر من تحقيق مزيد من الانخفاض، بينما يدخل مؤشر ستوكاستيك مناطق التشبع في البيع الآن.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاحتفاظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد، والتي تستهدف مستويات 43.05 ثم 45.00 كمحطات رئيسية تالية، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق مستوى 41.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.50 والمقاومة 43.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يحصل على العزم الإيجابي – تحليل - 12-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.