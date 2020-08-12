شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحصل على العزم الإيجابي – تحليل - 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط محاولات لكسر دعم القناة اللحظية الصاعدة، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يحمل السعر من تحقيق مزيد من الانخفاض، بينما يدخل مؤشر ستوكاستيك مناطق التشبع في البيع الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاحتفاظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد، والتي تستهدف مستويات 43.05 ثم 45.00 كمحطات رئيسية تالية، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق مستوى 41.05.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.50 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد