شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتكبّد خسائر قوية – تحليل - 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بسلبية قوية في الجلسات الماضية ليكسر مستوى 25.05 ويغلق الشمعة اليومية دونه، ويبدأ اليوم بمزيد من الانخفاض ليلامس مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% عند 23.60، ونرجّح استمرار الضغط السلبي لكسر هذا المستوى والتوجه نحو 21.12 كمحطة سلبية تالية.
وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق 25.05 يعتبر المفتاح الإيجابي الأول لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.20 والمقاومة 25.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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