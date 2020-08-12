الذهب يخسر مكاسبه – تحليل - 12-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر الذهب انخفاضه بشكل قوي ليخسر مكاسبه الأخيرة ويستقر دون مستوى 1901.80، ويواجه مزيد من الضغط السلبي الذي قد يدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض، لكننا نلاحظ أن السعر يتداول عند دعم القناة الرئيسية الصاعدة، مما قد يدفع التداولات لبدء محاولات تعافي.
الآن، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال كسر الدعم 1860.90 أو اختراق المقاومة 1901.80، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور سيمد الموجة الهابطة لتستهدف مناطق 1800.00 على المدى القريب، بينما اختراق المقاومة سيدفع السعر لبناء موجة صاعدة جديدة تستهدف اختبار مناطق 1967.90 ثم 2008.80 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1935.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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