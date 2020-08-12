شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول بإيجابية – تحليل - 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 1.3362، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 1.3200.

يجب الانتباه إلى أن تأكيد اختراق 1.3362 سيدفع السعر للتحول نحو الارتفاع وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.3500 وتمتد إلى 1.3612.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3250 والمقاومة 1.3400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط