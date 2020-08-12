الدولار مقابل الين يخترق المقاومة – تحليل - 12-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين اختراقاً واضحاً لمستوى 106.44 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع، حيث نتوقع استهداف مستوى 107.68 كمحطة إيجابية تالية.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً خلال الفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن كسر 106.44 والثبات دونه سيعيد تفعيل السيناريو السلبي من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.00 والمقاومة 107.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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