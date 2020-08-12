الجنيه الإسترليني يعود للانخفاض – تحليل - 12-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هبوطاً بشكل ملحوظ بعد ملامسة مستوى 1.3130 يوم أمس، ليضغط الضغط على خط الدعم الذي يظهر بالصورة، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع على المدى اللحظي، في طريقه لاختبار مستوى الدعم الأهم عند 1.2965.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر المستوى المستهدف سيضغط على السعر لتكبّد خسائر إضافية تصل إلى 1.2828، بينما سيبقى الاتجاه الهابط قائماً ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 1.3115 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2930 والمقاومة 1.3100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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