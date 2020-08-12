شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يكسر الدعم – تحليل - 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج اليورو مقابل الدولار ضغطه السلبي ليكسر مستوى 1.1737 ويستقر دونه، مما يفتح الطريق أمام إجراء مزيد من التصحيح الهابط خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 1.1632 الذي يمثّل مستوى 38.2% فيبوناتشي للارتفاع من 1.1185 إلى 1.1908.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المقترح يعتمد على الثبات دون مستوى 1.1737.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1630 والمقاومة 1.1800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط