شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 12-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم المراكز (4321) ارتفاعاً في آخر جلساته، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 6.76% بما يعادل 1.62 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المهم 25.00، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 25.00، ليستهدف مستوى المقاومة 29.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 28.00.