شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير يصل لأعلى مستوياته في خمسة أشهر – تحليل صباحي – 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم التعمير (4150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليخترق السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة 15.50، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب قوية في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.42% بما يعادل 0.22 نقطة، ليصل المؤشر لمناطق لم يصلها منذ شهر مارس الماضي.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 15.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.24 ومستوى المقاومة 16.26.