شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الأرضية يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الخدمات الأرضية (4031) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق مكاسب قوية في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.44% بما يعادل 1.00 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 30.00، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 30.00، ليستهدف مستوى المقاومة 32.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.60 ومستوى المقاومة 31.35.