الاقتصاد

أسمنت الجوف يصعد بتأثير تركيبة فنية إيجابية – تحليل صباحي – 12-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت الجوف (3091) في آخر جلساته، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.31% بما يعادل 0.12 نقطة، كما يتأثر السهم بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج.

 

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 8.92، ليستهدف مستوى المقاومة 9.85.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.92 ومستوى المقاومة 9.60.

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