شكرا لقرائتكم خبر عن أيان يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أيان (2140) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 13.18، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.76% بما يعادل 0.36 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 13.18، ليستهدف مستوى المقاومة 14.33.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 14.33.
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