شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.75% بما يعادل 0.20 نقطة، وذلك نتيجة استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك فنحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.10، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 12.24.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.10 ومستوى المقاومة 12.24.