شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الراجحي (1120) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.17% بما يعادل 1.90 نقطة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 60.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 66.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 60.00 ومستوى المقاومة 64.00.