شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بترورابغ (2380) في آخر جلساته، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 3.62% بما يعادل 0.46 نقطة، ليلامس السهم بارتفاعه الأخير مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع اختباره لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول. Advertisements لهذا فنحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 14.00، ليستهدف مستوى الدعم المهم 12.20. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.20 ومستوى المقاومة 14.00.

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