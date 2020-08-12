شكرا لقرائتكم خبر عن باعظيم يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم باعظيم (4051) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 57.50، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.58% بما يعادل -0.90 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 57.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 66.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 54.00 ومستوى المقاومة 60.00.
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