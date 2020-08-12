شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات الجلسة سلبية باستثناء مؤشرات الأسهم اليابانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء وسط تسعير المستثمرين لإعلان روسيا عن تطويرها لأول لقاح لفيروس كورونا ووصل محادثات حزمة الإغاثة من الفيروسات إلى طريق مسدود بين المشرعين الأمريكيين حتى أشعار أخر.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تسارع النمو إلى 7.9% مقابل 7.3% في حزيران/يونيو الماضي، دون التوقعات عند 8.5%، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 9.5% إلي ما قيمته 79.5 مقابل 6.1% عند 87.9 في تموز/يوليو الماضي.

كما تابعنا أيضا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الأجور للربع الثاني والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.5% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% مقابل 2.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.9%.

وصولاً إلى إقرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي بالبقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع الثالث على التوالي، وزيادة حجم مشتريات الأصول من أجل تعزيز حجم التحفيز النقدي إلى 100$ مليار دولار نيوزيلندي مع كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة، وقبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أدرين أور في ولينغتون.

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هذا وقد أكد محافظ المركزي النيوزيلندي أور على الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد، مع أفادته بأن شراء السندات مرتبط بالتضخم لتحسين السيولة في الأسواق، وتطرقه استمرار تقييم استخدام معدلات الفائدة السلبية، وجاء ذلك عقب ساعات من تشديد نيوزيلندا القيود مرة أخرى في أوكلاند بعد أن تم اكتشاف حالات محلية مصابة بالفيروس التاجي بعد أن كانت خالية من الفيروسات لمدة 102 يوم.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.78% ليربح 12.43 نقطة ويصل إلى المستوى 1,598.39، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.17% ليربح هو الأخر 38.91 نقطة ويصل إلى المستوى 22,789.15.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.41% ليخسر 66.15 نقطة ويصل إلى المستوى 4,615.63، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.31% ليخسر هو لأخر 43.72 نقطة ويصل إلى المستوى 3,296.57.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً 0.16% ليربح 39.14 نقطة ويصل إلى المستوى 24,851.54، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.01% ليخسر هو الأخر 0.26 نقطة ويصل إلى المستوى 2,418.41.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي تراجع بنسبة 1.51% ليخسر 175.85 نقطة ويصل إلى المستوى 11,469.46، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.45% ليخسر هو الأخر 27.45 نقطة ويصل إلى المستوى 6,111.20.