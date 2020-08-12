شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يسارع من صعوده – تحليل صباحي – 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على ارتفاع هو الأقوى منذ شهرين، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.20% بما يعادل 90.27 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يتحرك المؤشر بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء. لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7,408.71، ليستهدف مستوى المقاومة 7,808.54. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,408.71 ومستوى المقاومة 7,808.54. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 144 عدد أسهم الشركات الخاسرة 45 عدد أسهم الشركات الثابتة 8 عدد أسهم الشركات المتداولة 197

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