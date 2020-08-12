مصر تشتري 120 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة دولية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لحقل قمح

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الرسمي للحبوب في مصر، يوم الثلاثاء إنها اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي في أحدث مناقصة شراء دولية.

وأضافت الهيئة أن القمح للشحن في الفترة من 25 سبتمبر أيلول إلى الخامس من أكتوبر تشرين الأول، وسيجري الدفع بخطابات ائتمان عند الإطلاع على مستندات الشحنات.