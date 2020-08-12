شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم اليوم الأربعاء بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 12 -8-2020 استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت وفقا لما أعلنت عنه شعبة القصابين بالغرفة التجارية، سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو فيما سجلت أسعار اللحوم الضأن اليوم الثلاثاء 4-8-2020، بين 130- 160 جنيها للكيلو. سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو فيما سجلت أسعار اللحوم الضأن اليوم الثلاثاء 4-8-2020، بين 130- 160 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار اللحوم الكندوز 130- 150 جنيها وسجلت أسعار السجق 120-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 130-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 130-150 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها

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ويذكر أن المجمعات الاستهلاكية تطرح اللحوم المجمدة والدواجن على بطاقات التموين ضمن سلع نقاط الخبز، وهى السلع المجانية التى تصرف لأصحاب البطاقات مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، كما يتم طرح أيضا منتجات ورق العنب والكرنب المجمدة ضمن سلع نقاط الخبز، بجانب انتظام صرف السلع التموينية ضمن مقررات شهر أغسطس الجارى .

يأتي ذلك في الوقت الذى طرحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية العديد من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بهدف تطوير المنافذ وزيادة طرح السلع والمنتجات الغذائية لأكثر من ثلاثة أضعاف بجانب تنوع المنتجات، مما يؤدى إلى زيادة المنتجات المطروحة، وبالتالي انخفاض أسعارها لصالح المستهلك.