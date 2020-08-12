شكرا لقرائتكم خبر عن أسيكو (ACICO) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 98 فلس، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 100 فلس، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 90 فلس كمستوى أول ثم 80 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 104 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 97.3 بينما مستوى المقاومة هو 99.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط