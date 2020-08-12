شكرا لقرائتكم خبر عن وثاق (WETHAQ) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 24 فلس، وذلك بالرغم من انه استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 25٫70 فلس، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم القوي عند 18فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 27 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 22.6 بينما مستوى المقاومة هو 25 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط