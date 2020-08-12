شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) يستقر أعلى خط الاتجاه -تحليل صباحي- 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 252 فلس، مستقرا بذلك أعلى خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة القوي عند 270 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 245 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 250 بينما مستوى المقاومة هو 255 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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