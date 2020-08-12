شكرا لقرائتكم خبر عن السلام (ALSALAM) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 23٫30 فلس، في ظل ارتفاع كبير لكميات التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما أنهى السهم تداولاته أعلى الحد العلوي لمؤشر "bollinger Bands” مما يمهد ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 24 فلس كمستوى أول ثم 27 فلس كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 22 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 22.6 بينما مستوى المقاومة هو 23.9 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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