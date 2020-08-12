شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب (EKTTITAB)يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 12٫60 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 13 فلس، كما انزلق السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، مما نتوقع معه ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 10٫80 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 13٫30 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12.3 بينما مستوى المقاومة هو 12٫80 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط