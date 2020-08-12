شكرا لقرائتكم خبر عن منتزهات (MUNTAZAHAT) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 48٫60 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 50٫50 فلس، حيث يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 46 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 51 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 48.2 بينما مستوى المقاومة هو 49.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط