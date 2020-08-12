شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يفشل في مواصلة الارتفاع -تحليل صباحي- 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في مواصلة ارتفاعه حيث تراجع امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 0٫872 ريال،في ظل تراجع كميات التداول، كما نلاحظ تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 0٫73 ريال،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫93 ريال٫

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.85 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.89 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط