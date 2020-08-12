شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) يقفز لأعلى -تحليل صباحي- 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم لأعلى ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 16٫66 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما اغلق السهم أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 17٫50ريال كمستوى أول ثم 20 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 15٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 16.27 وبين مستوى المقاومة هو 17.26 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد