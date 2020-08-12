شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 0٫978 ريال، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 0٫94 ريال، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك نتوقع إمكانية الوصول لمستوى المقاومة 1٫10 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫94 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.96 وبين مستوى المقاومة هو 1.03 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد