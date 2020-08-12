شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى3٫99 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 4٫25 ريال، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 3٫50 ريال، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 4٫30 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.87 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.10 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط