شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل ارتفاعه -تحليل صباحي- 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر ارتفاعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 5608 نقطة، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة 5700 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6100 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 5500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,569 وبين مستوى المقاومة هو 5,653 نقطة