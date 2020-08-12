شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 12-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 9523 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر منذ شهر فبراير الماضي، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن المؤشر من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 9500 نقطة، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر ارتفاعا لمستوى المقاومة التالي عند 10000 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 9400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,438 وبين مستوى المقاومة هو 9,667 نقطة