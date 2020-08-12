شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف يوضح مدة وطبيعة إجازة الوضع لموظفات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة نشر بعض المواد التعريفية للعاملين بالجهاز الإداراى بالدولة وذلك لتوعيتهم تجاه القوانين المنظمة للاجازات الخاصة بالعاملين، وقدم الجهاز انفوجرافا خاص بالسيدات المنجبات حديثا وشروط الاجازة ومدتها وموعد الحصول عليها.

وأكد الجهاز فى الانفوجراف الذى نشر على الصفحة الرسمية له أن إجازة الوضع هي إجازة وجوبية وبأجر كامل ولا يمكن رفضها، كما تعتبر مدة الإجازة 4 أشهر كاملة ويحق للموظفة الحصول عليها 3 مرات فقط بأجر كامل طوال مدة الخدمة، بينما تكون بداية الإجازة من اليوم التالى لتاريخ الولادة أو الوضع، ويحق للموظفة الحصول عليها قبل شهر من التاريخ المتوقع للولادة .



انفوجراف لاجازة الوضع

جدير بالذكر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدأ تنفيذ خطته التدريبية للعام التدريبى الحالى 2020/2021 عبر الانترنت فى إطار إتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث افتتح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز اليوم فاعليات البرنامج التدريبى "الإعداد لشغل الوظائف القيادية "مدير عام"، الذى ينظمه الجهاز فى الفترة من 5 إلى 23 يوليو، لعدد 60 مرشحا للترقى لدرجة "مديرعام" بهيئة المجتمعات العمرانية.

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وأكد رئيس الجهاز أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا لرفع كفاءة الموظف الحكومى، حيث خصصت محورا كاملا فى خطة الإصلاح الإدارى التى أقرتها عام 2014 لتنمية وبناء قدرات العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أن خطة الإصلاح الإدارى تهدف إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن. واستعرض رئيس الجهاز عناصر خطة الإصلاح الإدارى الخمسة، وهى الإصلاح التشريعى، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة، كما استعرض قانون الخدمة المدنية.