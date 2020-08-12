شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن.. عند تحويل سيارتك للغاز لا يحدث أى تعديل في المحرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتخوف الكثير من المواطنين من عملية تحويل السيارات للغاز الطبيعي كوقود من تأثير عملية التحويل علي محرك السيارة ولكن ما يحدث خلال عملية تحويل السيارة للغاز عكس ذلك نتعرف عليها من خلال النقاط التالية.. 1- يمنح العميل جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ وكتيب الصيانة. 2-للعميل حرية التغيير بين نظام التشغيل بالغاز أوالبنزين فى السيارة المحولة. 3- تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أى تعديل فى دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين. 4- يتيح ذلك النظام للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائى (غاز طبيعى / بنزين). Advertisements 5-التغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة. 6-لايحدث أى تغيير أو تعديل فى أى جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل. يذكر أن منظومة تشغيل الغاز الطبيعى بالسيارة آمنة جداً من خلال الغلق الأوتوماتيكى لأسطوانة الغاز لمنع أي تسرب للغاز ، بالإضافة إلى متانة الأسطوانة المصنعة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالى للغاز حيث يتم تصنيعها وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية ISO Standard 11349 وخضوعها للعديد من الاختبارات خلال مراحل الإنتاج كما تخضع للفحص الدورى للتأكد من الصلاحية من خلال مراكز اختبار معتمدة لدى شركات التحويل وتعريضها لضغط مرتفع يعادل مرة ونصف ضغط التشغيل.

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