شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية ترتفع وسط أحجام التداول الخفيفة والان نبدء بالتفاصيل

0.7 % انتعاشا في العقود الآجلة لخام برنت، المعيار القياسي في أسواق النفط الدولية، ليصل إلى 45.32 دولار للبرميل 0.9 % ارتفاعا في مؤشر ستوكس يوروب 600 الأوروبي، مدعوما بارتفاع أسهم شركات السفر والترفيه

انتعشت الأسهم العالمية، أمس الثلاثاء، في ظل أحجام التداول الخفيفة، والتراجع في التقلبات الدولية مع بدء موسم العطلة الصيفية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر إس آند بي 500/‏ S&P 500 بنسبة 0.5%، بعد صعوده لليوم السابع على التوالي، يوم الإثنين الماضي، محققًا أطول سلسلة مكاسب خلال أكثر من عام، مما يشير إلى أن المؤشر القياسي سيستمر في الارتفاع.

وخارج الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600/‏ Stoxx Europe 600 بنسبة 0.9٪، مدعومًا بارتفاع أسهم شركات السفر والترفيه والقطاعات الأخرى الأكثر عُرضة للتأثر باتجاهات الاقتصاد.

وخفت حركة التداول هذا الشهر، مما أدى لبعض التحركات الضخمة في السوق.

ووفقًا لبيانات داو جونز ماركت Dow Jones Market، تم تداول حوالي 4.4 مليار سهم ببورصة نيويورك للأوراق المالية في كل يوم تداول بشهر أغسطس، حتى يوم الإثنين الماضي، أي 20% تقريبًا أقل من المتوسط السنوي الكلي، كما انخفض مؤشر التقلب Cboe، وهو مقياس رئيسي لقياس الاضطراب في الأسهم الأمريكية لأدنى مستوى له، منذ أواخر فبراير الماضي.

وارتفعت معنويات المستثمرين بعد ظهور دلائل على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين منفتحون على استئناف المفاوضات بشأن تمرير حزمة إغاثة اقتصادية جديدة موسعة. وحث مسؤولو الإدارة الأمريكية والزعماء الديمقراطيون بعضهم البعض على العودة لطاولة المفاوضات، بعد أن أصدر ترامب إجراءات تنفيذية بشأن مساعدات البطالة وغيرها من أشكال الإغاثة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال نيكولاس بروكس Nicholas Brooks، رئيس الأبحاث الاقتصادية والاستثمارية في إنترميديات كابيتال جروب Intermediate Capital Group: «التحفيز المالي الأمريكي مهم للغاية للحفاظ على زخم السوق إيجابيًا»، وأضاف: «يتوقع المستثمرون خروج الكونجرس في النهاية بحزمة تحفيز جديدة، وأن تستمر سياسة الطوارئ المالية بالبلاد».

وأضاف: «إذا لم يتم الإعلان عن حزمة تحفيز جديدة، فأعتقد أن الأسواق ستصحح أوضاعها بسرعة كبيرة».

وقال ترامب مساء الإثنين إنه «جاد جدًا» في التفكير بخفض ضريبة أرباح رأس المال وتقليص الضرائب للأسر ذات الدخل المتوسط.

وأضاف بروكس: «ليس من الواضح ما إذا كان ترامب سيتمكن من تخفيض الضرائب أو لا». وأضاف: «ولكن في رأيي مجرد ذكر ذلك التصريح ساهم في رفع معنويات سوق الأسهم بين عشية وضحاها».

على الجانب الآخر، استمرت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الانخفاض. وأبلغت الولايات المتحدة عن أقل من 50000 حالة جديدة لليوم الثاني على التوالي، الإثنين الماضي، ليصل الإجمالي إلى حوالي 5.1 مليون مصاب، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز Johns Hopkins.

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ومع ذلك، يشعر المستثمرون بالقلق من ارتفاع عدد الإصابات في أجزاء من أوروبا التي بدا مؤخرًا أنها سيطرت على الفيروس.

وقال هيو جيمبر Hugh Gimber، إستراتيجي السوق العالمية في جي بي مورجان لإدارة الأصول: «يصعب على الأسواق استيعاب الأخبار المتضاربة». وأضاف شارحًا: «الأخبار تحسنت في أمريكا بشكل واضح. لكنها تدهورت في بعض أجزاء أوروبا بالوقت نفسه».

وأضاف جيمبر موضحًا أن أحد العوامل الإيجابية للاقتصاد العالمي، هو أن إجراءات الإغلاق المحلية المتبعة الآن أقل تأثيرًا على بيانات التنقل والإنفاق من عمليات الإغلاق الأكثر صرامة، التي كانت موجودة في وقت سابق من العام الحالي.

ومن المقرر أن تعلن الشركات - بما في ذلك شركة توزيع المواد الغذائية سيسكو Sysco وشركة خدمات الشركات برودريدج فاينانشيال سولوشنز Broadridge Financial Solutions - عن أرباحها قبل جرس الافتتاح في بورصة نيويورك.

ومن بين 91٪ من الشركات الموجودة على مؤشر أس آند بي 500 أعلنت عن أرباحها الإثنين الماضي، وتفوقت 82٪ على توقعات أرباح المحللين، وذلك وفقًا لبيانات فاكت سيت FactSet.

وفي إشارة إلى أن المستثمرين يقبلون على الأصول ذات المخاطر العالية، زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 0.581٪ من 0.573٪ يوم الإثنين. وترتفع العائدات مع انخفاض أسعار السندات.

على الجانب الآخر انخفض سعر الذهب - الذي يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن من قِبَل العديد من المستثمرين - بنسبة 1.8٪ ليصل إلى 2003.50 دولار للأونصة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار القياسي في أسواق النفط الدولية، بنسبة 0.7% ليصل إلى 45.32 دولار للبرميل.

وأنهى مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ثلاثة أيام من الخسائر ليرتفع بنسبة 2.1٪ مع إغلاق التداولات. وكانت الزيادة مدفوعة جزئيًا بارتفاع أسهم كازينو ماكاو، والتي قفزت بعد أن خففت حكومة الإقليم شبه المستقل متطلبات الحجر الصحي للزوار من الصين. وقالت السلطات أيضًا إن ماكاو ستبدأ قريبًا في إصدار التأشيرات مرة أخرى، وتقتصر في البداية على أفراد مدينة زوهاي المجاورة. وقفزت أسهم شركة ساندس تشاينا Sands China بنسبة 9.8٪، بينما ارتفعت أسهم جالاكسي إنترتينمنت جروب Galaxy Entertainment Group بنسبة 5.5%.

وقال نيت دينج Nate Deng، محلل قطاعي الإقامة والسياحة في تشاينا رينيسانس سيكيورتيز China Renaissance Securities: «استئناف إصدار التأشيرات السياحية هو علامة جيدة جدًا أعادت الأمل بين بعض المستثمرين في إمكانية عودة عائدات شركات الألعاب».

وفي ناحية أخرى من آسيا، ارتفع مؤشر نيكي 225/‏ Nikkei 225 الياباني بنسبة 1.9٪ بينما فقد مؤشر شنغهاي المركب 1.2٪.

ساهم فرانسيس يون وشي يو في هذا المقال