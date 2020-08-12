شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بيع حصة في «بلوم مصر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك لبنان والمهجر (بلوم)، أحد أكبر بنوك لبنان، أمس الثلاثاء، إنه يدرس خيارات استراتيجية، من بينها بيع حصته في بنك بلوم مصر، نظراً للأوضاع الراهنة في بيروت، وللالتزام بقرارات زيادة رأس المال.

وقال مصدران إن البنك كلف سي.آي كابيتال بتقديم المشورة بشأن البيع.

وقال المصدران إن البنك خاطب أيضاً مقدمي عروض محتملين، بما في ذلك بنك الإمارات دبي الوطني. (رويترز)

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