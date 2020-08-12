«اللقاح الروسي» يدفع وول ستريت إلى مستوى قياسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت أخبار عن تطوير روسيا لأول لقاح لفيروس كورونا المستجد الثقة لأسواق الأسهم العالمية في انتهاء الجائحة التي تسببت في خسائر عالمية باهظة التكاليف، وفيما استفادت المؤشرات من بيانات اقتصادية قوية لشركات ونتائج أعمال وطنية، لا يزال المستثمرون يراقبون المصير غير المؤكد لمزيد من التحفيز الذي يهدف إلى دعم الأمريكيين الذين يعانون خلال الوباء.

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية أمس الثلاثاء، ليرتفع «داو جونز» أعلى 28 ألف نقطة بعد تطوير أول لقاح لفيروس كورونا، وارتفعت أسهم شركات الطيران الأمريكية بشكل قوي، لتكون الأفضل أداءً في «وول ستريت».

وارتفعت شهية المخاطرة بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده طورت أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين الاثنين، إن البيت الأبيض منفتح على استئناف محادثات مساعدات فيروس كورونا مع الديمقراطيين.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ عام 2018.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 1% أو ما يعادل 291 نقطة تقريباً ليسجل 28083.2 نقطة، كما زاد «ستاندرد أند بورز» بنحو 0.5% إلى 3377.6 نقطة، ليكون قريباً من المستوى القياسي المسجل في فبراير/شباك الماضي، في حين تراجع «ناسداك» بنسبة 0.3% إلى 10938.09 نقطة.

وفي القارة العجوز، صعدت الأسهم الأوروبية لثالث جلسة على التوالي، أمس الثلاثاء، مدعومة من ارتفاع أسهم قطاع السيارات بفعل بيانات مبيعات قوية في الصين، حيث عززت الآمال في تعاف اقتصادي مستقر من أزمة «كورونا» المعنويات العالمية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2% تقوده مجدداً موجة صعود في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية وشديدة التأثر بالنمو، مثل أسهم شركات السياحة، والترفيه، والتعدين، والطاقة.

وزاد مؤشر قطاع السيارات 2.8% بعدما كشفت بيانات أن مبيعات السيارات في الصين قفزت في يوليو/ تموز 16.4% على أساس سنوي. ويأتي الشهر الرابع على التوالي لمكاسب القطاع، فيما يتعافى أكبر سوق سيارات عالمية من المستويات المتدنية التي سجلتها خلال فترة العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.

وصعد سهم شركة هالو فريش الألماني لتوصيل المأكولات 5.6% بعدما رفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله. وصعدت قيمة السهم بأكثر من مثليها هذا العام.

وقفز المؤشر فاينناشال تايمز 100 البريطاني 1.3% على الرغم من بيانات كشفت أن عدد العاملين في بريطانيا تراجع 220 ألفاً في ثلاثة أشهر، حتى يونيو/ حزيران، وهو أعلى عدد منذ 2009.

وفي آسيا، صعدت الأسهم اليابانية، الثلاثاء، لأعلى مستوى خلال أسبوع مدعومة بآمال بشأن تحفيز مالي أمريكي إضافي لتعزيز أكبر اقتصاد عالمي، حيث تكافح الدول الكبرى للتعافي من آثار أزمة فيروس كورونا.

وأغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع 1.88% عند 22750.24 نقطة، وهي أعلى زيادة يومية يسجلها منذ الثالث من أغسطس/ آب. وقادت أسهم القطاع الصناعي والسلع الاستهلاكية غير الضرورية المكاسب. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.54%.

ومن ضمن أهم ثلاثين سهماً على المؤشر توبكس كان سهم ميتسوبيشي إيستيت للتطوير العقاري الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.2% يليه سهم هوندا موتور الذي صعد 6.38%.

أما الأسهم التي سجلت أداء أقل من أداء السوق فشملت سهم مجموعة سوفت بنك الذي تراجع 2.45% يعقبه سهم نينتندو المصنعة لألعاب الفيديو، ونزل 0.83%، وسجلت 204 أسهم ارتفاعاً على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 19 سهماً. (وكالات)